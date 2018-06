Caso Maugeri, a Formigoni sequestrati anche i vitalizi

La Corte dei Conti della Lombardia ha ordinato il sequestro di beni per 5 milioni di euro a carico dell'ex governatore Roberto Formigoni per la vicenda Maugeri, per il quale è già stato condannato in primo grado 6 anni per corruzione. E tra questi ci sono anche i vitalizi da ex deputato e senatore, il "trattamento pensionistico" per l'incarico di parlamentare europeo, e il "vitalizio" e la "indennità di fine mandato" da ex governatore.