Caso Cianci, Salvini: "Basta permessi premio ai killer spietati"

"Aveva ucciso quattro persone - un metronotte e tre carabinieri - ed è stato condannato all'ergastolo, ma grazie a un permesso premio era fuori dal carcere e ha accoltellato un uomo per rapinarlo". Così Salvini commenta il caso del 60enne Antonio Cianci, arrestato sabato a Milano, e sbotta: "Altro che schedare le forze dell'ordine come vuole il Pd! In Italia servono regole, rispetto e certezza delle pena. E nessun premio ai killer spietati".