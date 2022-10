Caro bollette, a Bergamo il parroco celebra la Messa a lume di candela: "Si mette in risalto la celebrazione"

La crisi energetica si fa sentire anche sulle parrocchie.

Così don Stefano Mario Pellegrini, parroco di Castione della Presolana, Bratto e Dorga, nella Bergamasca, ha deciso di ridurre in maniera drastica l'illuminazione nelle chiese durante le celebrazioni. "Nelle Messe feriali teniamo le luci delle chiese spente - spiega -. Recuperiamo così il modo tradizionale di vivere l'Eucaristia: per 16 secoli c'era solo qualche candela attorno all'altare, che garantiva al prete di poter leggere, mentre i fedeli rimanevano nella penombra naturale. In questo modo viene risaltato il centro: il tabernacolo e la celebrazione". Nelle Messe festive qualche luce verrà invece accesa.