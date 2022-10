Caro bollette, la protesta a lume di candele in un bar a Civitanova Marche

La vicenda -

Non è la prima iniziativa del genere, a Belluno il titolare di una locanda aveva detto sì alle candele, con il pizzaiolo che infornava munito di torcia in fronte". Ora anche a Civitanova Marche si protesta allo stesso modo, come racconta Marco Servidei al Resto del Carlino: "La bolletta di agosto ci è costata 14mila euro, a fronte dei 4.500 pagati lo scorso anno, nello stesso mese. È impossibile continuare".

Le spese -

"Ci siamo accordati con il rivenditore di candele che ci fa uno sconto, al momento conviene. Sono costi insostenibili, negli ultimi mesi l’attività sta chiudendo il bilancio in passivo: per fare un paragone, è come se avessi quattro o cinque lavoratori in più da dover retribuire" spiega l'esercente. E c’è di più, il bar rimaneva aperto fino a tarda notte, ora il tempo di far le pulizie subito si chiude bottega.