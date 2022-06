Camorra, il boss Cosimo Di Lauro morto in carcere a Milano

E' deceduto, nel carcere di Opera, a Milano, l'ex reggente del clan di Lauro, Cosimo Di Lauro, che nella struttura penitenziaria milanese era detenuto in regime di 41 bis.

Sarebbe stata disposta l'autopsia. Cosimo, in carcere dal lontano 2005, era figlio di Paolo Di Lauro, capo clan dell'omonima organizzazione camorristica di Secondigliano, e fratello di Marco, anche lui detenuto in regime di carcere duro, in Sardegna. Cosimo, 49 anni, era ritenuto dagli inquirenti della Dda di Napoli colui che diede vita alla prima faida di Scampia che provoco' un centinaio di morti.