Calcio, ha violato il Daspo: arrestato un capo ultrà dell'Inter

Uno dei capi ultrà della curva nord dell'Inter, Andrea Beretta, è stato arrestato dalla polizia per gli incidenti di domenica prima del derby Inter-Milan, quando circa 200 tifosi hanno lanciato petardi e bottiglie di vetro contro le forze dell'ordine davanti allo stadio. Beretta ha due Daspo per gli scontri di Inter-Roma e di Inter-Atalanta del 2017 ed è stato messo agli arresti proprio in violazione di tali obblighi.