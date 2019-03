Bus dirottato, iter cittadinanza italiana aperto anche per Adam

Non solo Ramy: l'iter per la concessione della cittadinanza italiana sarà avviato anche per Adam El Hamami, l'altro tredicenne, figlio di genitori marocchini, che ha dato l'allarme sul bus a San Donato Milanese. Lo si apprende da fonti del Viminale. In entrambi i casi, il provvedimento riguarderà solo i ragazzi e non le loro famiglie.