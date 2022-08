Brugherio (Monza), bimbo di 2 anni precipita dal terzo piano: è gravissimo

Un bambino di due anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo di Brugherio, in provincia di Monza.

Il piccolo è stato trasportato dai soccorritori del 118 al Policlinico San Gerardo di Monza in gravissime condizioni e in stato di incoscienza. I carabinieri sono al lavoro per accertare quanto accaduto. Secondo una prima ipotesi, il bimbo sarebbe sfuggito al nonno e sarebbe caduto dopo aver scavalcato il davanzale.