Briatore: "Non per sminuire ma ho avuto una polmonite peggiore, dal Covid si può guarire"

"Non voglio minimizzare la malattia", ma "lo scorso anno sono stato molto male, ho avuto una polmonite per la quale sono stato ricoverato anche in quel caso al San Raffaele e sono stato malissimo", "niente di paragonabile" a "come sono stato in questi 24 giorni". Ad affermarlo, in un video pubblicato su Instagram, è Flavio Briatore, l'imprenditore risultato positivo al coronavirus e poi guarito. "Io sono stato 3/4 giorni in ospedale, poi sono stato seguito a casa di Daniela Santanchè - continua -. Credo sia un dovere dire la mia esperienza perché ho capito che ora il Covid può essere sconfitto e non bisogna alimentare l'isteria psicologica collettiva".