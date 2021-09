Brianza, incendio in area sottoposta a sequestro che conteneva rifiuti

Vigili del Fuoco

Un vasto incendio si è sviluppato nell'area ex Snai di Varedo (Monza) in un capannone di 20mila metri quadrati che conteneva rifiuti. Le fiamme hanno interessato un'area di 6000 mq del capannone per circa 2.000 tonnellate di rifiuti. L'area era sottoposta a sequestro e proprio sabato sarebbero iniziate le procedure di asportazione dei rifiuti urbani indifferenziati, destinati a incenerimento. La Regione ha definito "sorprendenti" le tempistiche del rogo.