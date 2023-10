Brianza, cani rubati da un'auto mentre la proprietaria fa la spesa: ritrovati dai carabinieri

Quest'ultima aveva temporaneamente lasciato gli animali all'interno della propria vettura in sosta e si era recata a fare la spesa. Una volta terminate le compere, la donna si è resa conto che i cani erano spariti e ha segnalato il furto. Così, sono intervenuti i militari della Stazione dei Carabinieri di Bellusco. I cagnolini sono stati trovati proprio da questi ultimi in casa di una delle due donne, già nota alle forze dell'ordine.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 4 ottobre. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza del negozio, i militari hanno accertato che le due donne, approfittando della vettura lasciata momentaneamente incustodita con i finestrini leggermente abbassati, avevano forzatamente tirato giù ulteriormente i vetri e, una volta ottenuto abbastanza spazio, avevano portato via dall'abitacolo i due animali, per poi allontanarsi a piedi.



Gli operanti hanno riconosciuto il volto di una delle responsabili, una 42enne della zona, nota ai Carabinieri della Compagnia di Vimercate, e si sono recati a casa della donna, dove i due animali sono stati rinvenuti e recuperati all'interno di un cortile, per poi essere restituiti in perfette condizioni alla proprietaria.



Dopo le procedure di controllo e identificazione, la donna trovata in possesso dei cani, come disposto dalla Procura della Repubblica di Monza, è stata deferita in stato di libertà per furto aggravato in concorso.