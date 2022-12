Brescia, matrimonio combinato: genitori 24enne condannati a 5 anni

Il tribunale di Brescia ha condannato a 5 anni i genitori di una ragazza di 24 anni di origine pakistana che avrebbero voluto far sposare la figlia in patria secondo un matrimonio combinato.

Nell'estate di tre anni fa, con le tre sorelle più piccole, la giovane era riuscita ad allontanarsi dalla famiglia di origine per entrare in una struttura protetta. Condannato anche il fratello a 5 anni e un mese per maltrattamenti.