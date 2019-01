Brescia, un altro neonato morto in ospedale: è il quarto in pochi giorni

Salgono a quattro i decessi di neonati morti nel reparto di Terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia. Ai primi tre casi si è aggiunto infatti quello di un altro bebè portato in reparto subito dopo la nascita e morto sabato mattina. Anche su questo caso l'ospedale bresciano ha disposto accertamenti. Il ministro della Salute ha già inviato gli ispettori per far luce sulle morti sospette.

L'autopsia sul corpo del piccolo Marco, nato prematuro il 4 dicembre e poi deceduto, era prevista per oggi ma è stata rimandata, probabilmente a domani. L'esame era stato disposto dall'ospedale, ma ora sulla vicenda, dopo il ministero della Salute e Regione Lombardia, vuole vederci chiaro anche la procura che ha aperto un'inchiesta senza indagati. Il pubblico ministero Corinna Carrara ha ricevuto l'intera cartella clinica del paziente.



Il ministro Grillo ha spiegato che la necessità è quella di capire se esiste una correlazione tra i vari casi oppure se le cause sia diverse per ogni neonato. "Lo dobbiamo a questi bambini che non hanno fatto in tempo ad affacciarsi alla vita - aveva spiegato dopo la notizia del terzo decesso -, ai loro familiari che abbraccio in questo momento di dolore, e anche a chi lavora con impegno e serietà ogni giorno in una struttura eccellente com'è l'ospedale bresciano".



Sicuro invece l'ospedale, secondo cui "non sussiste alcuna relazione tra i tre eventi. Si tratta di decessi subentrati a breve distanza l'uno dall'altro, nell'arco di una settimana, ma i quadri clinici rimandano a condizioni di malattia differenti e non appaiono correlati".