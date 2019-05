"Stato di necessità" dopo aggressione 30 maggio 2019 11:16 Brescia, uccisero cane a bastonate: padre e figlio assolti anche in appello Anche in secondo grado il giudice ha ritenuto che "il fatto non sussiste" perché i due agirono per "stato di necessità" dopo lʼaggressione da parte dellʼanimale

La vicenda dell'uccisione a bastonate di un meticcio suscitò nel 2014 grande scalpore in Valcamonica. I due ritenuti responsabili, padre, allora 80enne, e figlio, allora 49enne, entrambi allevatori di Breno (Brescia), furono individuati grazie alle foto scattate da lontano da un escursionista. A processo, quattro associazioni animaliste si erano costituite parte civile e. dopo la prima assoluzione perché "il fatto non sussiste". una di esse era ricorsa in appello. Fino alla sentenza di secondo grado: "Assoluzione perché i due agirono in stato di necessità dopo l'aggressione del cane".

Breno, uccidono cane a bastonate: assolti anche in appello padre e figlio allevatori Ansa 1 di 6 Ansa 2 di 6 Ansa 3 di 6 Ansa 4 di 6 Ansa 5 di 6 Ansa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow I carabinieri della cittadina bresciana avevano individuato i colpevoli grazie alle foto scattate da un turista. I due, oggi uno 85enne, l'altro 54enne, sono stati assolti anche in secondo grado leggi tutto Come riferisce Qui Brescia, in primo grado il giudice aveva assolto entrambi gli uomini perché "il fatto non sussiste", accogliendo la tesi della difesa per la quale padre e figlio avevano agito per difendersi dopo che l’animale aveva aggredito il più giovane.