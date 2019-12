Brescia, studentessa 19enne stroncata da una meningite fulminante

Una studentessa di 19 anni di Villongo, in provincia di Bergamo, è morta a causa di una meningite fulminante. Colpita da febbre alta lunedì pomeriggio mentre si trovava in Università a Brescia, la giovane è stata portata al pronto soccorso degli Spedali Civili. Le sue condizioni non sembravano inizialmente gravi ma il quadro clinico è precipitato nella notte e la ragazza è deceduta nella mattinata di martedì. La Procura ha disposto l'autopsia.