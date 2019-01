Brescia, raccoglie petardo inesploso: bimbo di 10 anni perde la mano

Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito a una mano dopo aver raccolto in strada un petardo inesploso a Cologne, in provincia di Brescia. Il piccolo è stato portato con l'elisoccorso in ospedale a Bergamo: ha perso alcune dita e riportato ferite su volto e corpo, ma non è in pericolo di vita. Ferito anche l'amico che era con lui. Era presente anche un terzo bambino, che è scappato terrorizzato dopo l'accaduto.