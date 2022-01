Brescia, molotov contro hub vaccinale: condannati due No vax

Bottiglie incendiarie contro un centro vaccinale a Brescia Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono stati condannati dal tribunale di Brescia a due anni e otto mesi Paolo Pluda e a due anni e dieci mesi Nicola Zanardelli, i due No vax che lanciarono una molotov contro l'hub vaccinale di Brescia alla vigilia di Pasqua 2021. Il giudice ha confermato i domiciliari per Pluda, che aveva chiesto scusa attraverso una lettera alla cittadinanza, mentre Zanardelli, detenuto dal primo maggio, resta in carcere.