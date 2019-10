Brescia, chiedevano soldi ai sacerdoti per un finto testamento di Nadia Toffa 

Il meccanismo era semplice e anche dei più famosi: chiedere 2-3mila euro per poter ricevere un fantomatico e consistente lascito da parte di Nadia Toffa. I componenti della banda fingevano di lavorare in uno studio notarile nel Bresciano. Nel mirino diversi sacerdoti i quali, fiutato l'inganno, hanno però avvertito le forze dell'ordine. Da qui le indagini per risalire ai truffatori.