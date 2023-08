Brescia, trovato il biglietto di un artigiano del Cinquecento durante il restauro dell'organo del Duomo Vecchio

"Un ritrovamento raro"

La scoperta è stato riportata da Repubblica. "Siamo stati fortunati, un ritrovamento del genere è molto raro" ha detto il direttore dei lavori Giuseppe Spataro. Che ha raccontato come è avvenuta la scoperta e che cosa si sono trovati davanti gli esperti che stavano effettuando le operazioni di restauro: “Era ripiegato in ben 32 parti, un quadratino quasi invisibile tra i trucioli. Riporta due righe di testo e per decifrarle ci siamo rivolti a una delle massime esperte del settore, Barbara Maria Savy, docente di Storia dell’arte all’Università di Padova e studiosa del Romanino”.