Botte al socio, condannata l'ex pornostar Maurizia Paradiso

L'ex pornostar Maurizia Paradiso, 66 anni, è stata condannata a 3 anni e 10 mesi per lesioni aggravate nei confronti di un ex socio in un locale di Canonica d’Adda, nella Bergamasca. L'uomo, preso a botte, aveva rischiato seriamente di perdere un occhio. Il giudice ha condannato, a 3 anni e 6 mesi, anche un'amica della 66enne, Marica Dante, presente quel giorno, e che l'aveva aiutata nell'aggressione.