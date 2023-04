Borseggiatrici a Milano: blitz di Staffelli con le "ragazze deterrenti"

L'inviato di "Striscia la Notizia" ha intercettato le ladre in azione in metropolitana

Borseggiatrici a Milano in azione anche durante le feste di Pasqua. L'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli è sceso in metropolitana insieme alle "ragazze deterrenti" che con cartelli segnalano la presenza delle ladre. Alla vista delle telecamere del tg satirico di Canale 5 le quattro donne si bardano per nascondere il volto e fanno scudo per impedire al giornalista e alle sue aiutanti di salire a bordo del convoglio sulla linea "gialla".

Per effetto della Legge Cartabia che ha ammesso l'azione penale solo se la parte offesa presenta querela in Procura le denunce di turisti stranieri, vittime predilette delle borseggiatrici, rischiano di andare perse. Altra segnalazione e su un'altra metro Valerio Staffelli e le "ragazze deterrenti" incontrano la borseggiatrice "calciatrice e spadaccina" che in passato aveva tentato di aggredirli bloccando persino un vagone della metro. Basteranno le segnalazioni a voce a prevenire un fenomeno in crescita soprattutto nelle grandi città turistiche?