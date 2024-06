Università Bocconi di Milano, studente sorpreso a copiare: niente esami per sei mesi

Emanato l'8 novembre 2023, il codice pone l’integrità accademica come principio fondamentale per tutti gli studenti Bocconi. Tra le condotte considerate disoneste rientrano l’inganno, la copia e il plagio. In particolare, agli studenti è vietato l’uso di qualsiasi aiuto non autorizzato durante le prove d’esame, inclusi telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici.