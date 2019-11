Bocciato alle medie, promosso dai giudici: non valutare solo il rendimento

Bocciato dai professori, promosso dai giudici. Protagonista uno studente cremonese delle medie. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal legale del padre contro il Miur e la scuola. Secondo i giudici, non è possibile bocciare in prima media, almeno non per ragioni legate al rendimento. "L'ammissione alla classe successiva - spiegano - è possibile anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento".