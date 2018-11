Bimbo ucciso dal padre nel Mantovano, la madre: "Nessuno mi ha aiutata"

L'uomo era stato allontanato da casa dopo le aggressioni ai danni della moglie slovacca e dei figli, Alex (17 anni), Marco (13) e Fabio (3). C'era stata anche una segnalazione dell'ospedale dopo la medicazione di Alex per le ferite riportate a seguito dell'ennesima violenza domestica. La donna, che una settimana fa aveva depositato una richiesta di separazione, racconta gli ultimi giorni prima della tragedia dall'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Il 9 novembre il marito che viveva ancora con loro ha di nuovo una crisi e inizia a essere aggressivo con la 39enne e i figli che tentano di difenderla. Lei riesce a filmare tutto e dopo l'ennesima denuncia dalla Procura di Mantova scatta la richiesta di misura cautelare, ma il gip sceglie di eseguire una misura più blanda: l'allontanamento dalla villetta e il divieto di avvicinarsi per il raggio di 100 metri.



La famiglia era stata anche trasferita in una casa protetta, in cui era stata per tre giorni, prima di fare ritorno nella casa dove è avvenuta la tragedia. Gli avvocati di Silvia avevano anche fatto richiesta per far cambiare la serratura, ma nessun giudice si era ancora pronunciato. Erano tornati dalla casa protetta da poco, e "quel giorno - afferma Silvia - stavo rientrando a casa dopo aver accompagnato il più grande dei figli all'oratorio, Marco aveva deciso di rimanere a casa perché voleva giocare con la Playstation".



La donna si è scontrata con il furgone del marito, che la tampona. Poi lui scappa, lei corre verso casa con un cattivo presentimento. Si trova dinanzi a un muro di fumo, non riesce entrare, chiama i vigili del fuoco e i carabinieri. Anche i pompieri fanno faticare a entrare in casa. Lei pensa e si consola: "Marco non si è neanche accorto di quello che è successo"; probabilmente stava dormendo nella sua stanza per il riposo pomeridiano.