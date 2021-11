Bimba di 3 anni morta nel Lodigiano, tra ipotesi virus sinciziale

ansa

Non è esclusa l'ipotesi di virus sinciziale come causa della morte della bimba deceduta improvvisamente lunedì, a tre anni, a San Martino in Strada, nel Lodigiano. E' quanto emerge dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina legale di Pavia, che ha evidenziato come la piccola abbia smesso di respirare, senza poter più essere rianimata, a causa di un'acuta infezione polmonare. Quando ha avuto il malore, la bimba, a detta dei genitori, stava bene.