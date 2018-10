Bimba di 3 anni cade dal balcone nel Bergamasco: è grave

Una bimba di 3 anni versa in gravi condizioni dopo essere caduta dal balcone di casa. E' successo in un appartamento al pianterreno di una palazzina a Zingonia di Verdellino, nel Bergamasco. La piccola è caduta nel viale pedonale che porta ai garage. Immediati i soccorsi da parte del 118 che ha inviato automedica e ambulanza. La bambina è in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.