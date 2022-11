Caso Bilal, scarcerato il baby rapinatore: non ha 14 anni e torna in comunità a Milano

Bilal, il ragazzino marocchino protagonista di furti, rapine e fatti violenti soprattutto nella zona della stazione Centrale di Milano, è stato scarcerato dal Cpa di Torino.

Dall'ultima perizia, infatti, è stato stabilito che "ha poco più di 13 anni". È quindi uscito dal Centro per la giustizia minorile ed è stato ricollocato in una comunità con una misura di sicurezza. Lo ha deciso il gip del Tribunale per i minorenni di Milano dopo l'ultimo accertamento medico legale che ha stabilito che non c'è alcuna certezza che il ragazzino abbia 14 anni e dunque che sia imputabile.