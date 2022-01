Besana Brianza (Monza), operaio muore schiacciato da escavatore

-afp

Un operaio è morto schiacciato dalla cabina di un escavatore in un cantiere stradale a Besana in Brianza. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e personale del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso. Si tratta del secondo operaio morto schiacciato da un escavatore in un cantiere stradale in due giorni. Lunedì a Novate Milanese un 63enne era rimasto ucciso dopo essere stato colpito dalla benna che si era staccata da un mezzo da lavoro.