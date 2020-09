Berlusconi, Zangrillo: "Risposta ottimale alle terapie" 

"Oggi, giovedì 10 settembre 2020, a una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale Sars-Cov-2, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto". E' quanto si legge nel bollettino firmato dal professor Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità di Terapia Intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, in merito alle condizioni di Silvio Berlusconi.