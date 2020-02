Bergamo, volantini neonazisti e foto di Hitler: 22enne nei guai

Un ragazzo di 22 anni, bergamasco, incensurato, è stato arrestato dalla polizia di Bergamo per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per istigazione all'odio razziale. Il giovane è stato fermato in un parco della città mentre distribuiva volantini neonazisti sulle auto. A casa la polizia gli ha trovato proiettili vuoti, volantini con l'immagine di Hitler e inneggianti al predominio della razza bianca e all'odio razziale.