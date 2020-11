Bergamo, viola il lockdown per dar da mangiare ai piccioni: multata

Per la donna è scattata una contravvenzione da 400 per non aver rispettato le norme anti-coronavirus (in Lombardia, zona rossa, non si può uscire dal proprio Comune se non per esigenze specifiche); a questa si è aggiunta un'ulteriore multa da 100 euro per aver violato l'ordinanza comunale che a Scanzorosciate vieta di nutrire i piccioni sul territorio.

