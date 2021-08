Bergamo, va a vedere l'alba ma cade in un dirupo: muore a 19 anni, atletica leggera in lutto

Bergamo, cade in un dirupo per vedere l'alba in vetta: muore 19enne giovane promessa dell'atletica Facebook / Atletica Riccardi Milano 1946 1 di 2 Facebook / Comune di Cinisello Balsamo 2 di 2 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sulla cima delle Prealpi Orobie per fotografare l'alba. E' morta precipitando in un dirupo per 15 metri, al sorgere del sole di venerdì 30 luglio, Francesca Barbara Mirarchi, 19enne di Lissone (Monza e Brianza), giovane promessa dell'atletica leggera. Era salita in alta quota con alcuni amici e lì aveva passato la notte: si era svegliata, però, molto presto per vedere l'alba da sola, ma deve essere scivolata mentre cercava un punto di osservazione. Fatale quel volo. A piangerla anche la società sportiva, con la quale aveva ottenuto diversi successi a livello nazionale. I funerali lunedì.