Precipita da montagna, muore escursionista nella Bergamasca

Un uomo di 72 anni, di Vertova (Bergamo), è morto precipitando dalla cresta del Pizzo Redorta in un canale, facendo un volo di alcune centinaia di metri. Era con un gruppo di escursionisti quando è caduto, per cause in corso di accertamento. La zona era tra l'altro avvolta dalla fitta nebbia, che ha reso difficili i soccorsi. L'elicottero di Areu ha portato in quota quattro tecnici del Soccorso alpino, che hanno raggiunto la zona dell'incidente.