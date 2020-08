Bergamo, ucciso a 34 anni dal Covid dopo 5 mesi in terapia intensiva

Volontario in oratorio, suonatore di baghèt, appassionato di fotografia e montagna. Così lo descrive L'Eco di Bergamo. Christian Persico, perito elettrotecnico, si era sposato a giugno di un anno fa. Era in ospedale dal 20 marzo per coronavirus. Al Papa Giovanni era giunto in condizioni critiche e subito era stato ricoverato in terapia intensiva. Complicanze lo hanno portato alla morte.



Proprio in Val Seriana, particolarmente colpita da virus, il paese di Casnigo, solo nel mese di marzo, ha perso 35 abitanti contro i 4 dell’anno precedente, come ricorda BergamoNews.