Bergamo, trovata morta in municipio: per l'autopsia è stato un incidente

Bruna Calegari non è stata uccisa, ma è morta per un drammatico incidente. E' quanto emerso dall'autopsia sul corpo dell'impiegata di 59 anni, trovata morta nell'ufficio tecnico del comune di Zandobbio (Bergamo). Cadendo da una scaletta sulla quale si trovava per prendere alcuni faldoni, la donna si sarebbe ferita mortalmente con le grosse forbici che aveva in mano.