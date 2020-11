Bergamo, stupra una ragazza conosciuta via social: arrestato un 21enne

ansa

Ha conosciuto via social una ragazza e, quando lei lo ha invitato a casa mentre non c'erano i genitori, l'ha violentata. L'episodio è avvenuto in estate in un paese in provincia di Bergamo. La polizia ha individuato e arrestato il responsabile, un giovane di 21 anni, ora ai domiciliari. Di lui la vittima conosceva solo il nome di battesimo e il nickname usato sui social. Grazie a questi due dati gli investigatori sono risaliti all'identità dell'uomo.