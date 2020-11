Stupra educatrice in centro minori nel Ravennate: giovane arrestato

ansa

I carabinieri hanno arrestato nel Ravennate un minorenne di origine straniera accusato di avere violentato un'educatrice di un centro per minori nel quale il ragazzo era ospite per via di una misura restrittiva applicata in seguito a pregressi guai con la giustizia. L'educatrice, trascinata nella stanza del minorenne e violentata a più riprese, è riuscita a chiedere aiuto solo quando lui si è allontanato.