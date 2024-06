Tragedia in un'officina di Villa d'Adda, nella Bergamasca, dove un uomo di 41 anni, Luca Carrara, titolare dell'attività, è morto dopo essersi tagliato accidentalmente al collo con un flessibile mentre stava effettuando dei lavori. A dare l'allarme sono stati i parenti che, non vedendolo rincasare per il pranzo, sono andati all'officina e lo hanno trovato senza vita. Vani i soccorsi del 118.