Bergamo, sfruttamento della prostituzione: 7 arresti

carabinieri

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato sette persone, di cui tre in Italia e quattro in Romania, nell'ambito di un'operazione che, due anni fa, aveva portato allo smantellamento di un gruppo criminale, che portava ragazze dalla Romania a Bergamo per farle prostituire. Gli indagati prestavano denaro con tasso d'interesse del 30% mensile alle prostitute su cui avevano il controllo, ai loro compagni o protettori e ad altri connazionali.