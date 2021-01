Bergamo, ristoratore ucciso nel cortile di casa

Ansa

Un uomo è stato ucciso con un colpo alla testa a Dalmine, in via Sertorio, nella sua proprietà. Si tratta di Franco Colleoni, 68enne ex segretario della Lega, trovato senza vita nel cortile di un'abitazione alla periferia della cittadina bergamasca, che ospita anche il ristorante di proprietà della vittima. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio.