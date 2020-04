Bergamo, medici e infermieri costretti a pagare il parcheggio del Policlinico di Zingonia

Medici e infermieri del Policlinico San Marco di Zingonia, nella provincia di Bergamo, in prima linea nella lotta al coronavirus sono costretti a pagare il parcheggio per andare a lavorare. Una beffa scoperta da “Striscia la notizia” ai danni degli operatori sociosanitari. I dipendenti chiedono spiegazioni alla direzione sanitaria. “Il parcheggio è gestito da una società terza, l’euro al giorno serve per la manutenzione ma i lavoratori saranno aiutati anche economicamente”, è la risposta del Policlinico San Marco.