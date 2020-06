Bergamo, cade dalla bici e resta infilzato in una recinzione: grave un 14enne

Un ragazzo di 14 anni è caduto dalla sua bicicletta infilzandosi in una recinzione all'altezza del collo. Rimasto comunque cosicente, è riuscito a chiedere aiuto telefonando al padre. Per soccorrerlo sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del 118. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. L'incidente è avvenuto sabato sera a Torre de' Roveri (Bergamo), dove i pompieri hanno rimosso parte della recinzione.