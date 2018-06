Bergamo, bulle scimmiottano 15enne disabile: "Ignoranti da ignorare"

"Mio figlio è un supereroe, sa dare lezioni di vita; mamme, papà, insegnate ai vostri a guardare i diversamente abili con occhi di ammirazione". E' questo il succo dello sfogo che una mamma di Bergamo, Erika Defendi, affida a Facebook. La donna racconta un episodio di bullismo accaduto in centro città che ha visto protagoniste due 16enni, le quali hanno preso a deridere e "scimmiottare" il suo ragazzo, diplegico dalla nascita. La madre voleva intervenire in sua difesa, ma il 15enne l'ha bloccata con queste parole: " Persone così ignoranti vanno ignorate , io faccio così". Una lezione di vita che la donna ha voluto condividere sul social network.

Le parole dell'adolescente con difficoltà motorie, infatti, hanno reso la mamma "orgogliosa della sua maturità" e andavano a cozzare con i pensieri che ad alta voce le due bulle esprimevano conversando tra loro: abiti, discoteca, spese per il divertimento, riportate nel pubblico sfogo su Facebook.



"La disabilità sta negli occhi di chi guarda", è la conclusione del post che sottolinea un'amara riflessione: "Ma che società stiamo creando?", è la domanda che viene posta, seguita dall'invito: "Mi rivolgo a tutti i miei coetanei che ormai sono genitori: insegnate ai vostri figli a guardare le persone diversamente abili con occhi di ammirazione, anziché dire a loro di non guardare oppure evitare l’argomento. Perché loro sono i veri supereroi, non chi spende 600 euro a serata o chi ha le scarpe all'ultima moda; solo chi affronta la vita in mille difficoltà sa insegnarne il vero valore".