Bergamo, bimba di 9 anni muore schiacciata dal cancello di casa

L'incidente è avvenuto attorno alle 19:30 di martedì lungo la strada collinare che porta al vicino comune di Cenate Sopra. Da una prima ricostruzione dei fatti, la piccola si trovava sullo scivolo di casa quando il pesante cancello ha ceduto, travolgendola. Immediato l'allarme al 118, lanciato dai familiari, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

La piccola è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni molto gravi ed è morta in serata. Sul posto i carabinieri di Bergamo per ricostruire l'accaduto.