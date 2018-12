Bergamo, appello di una madre a Cristiano Ronaldo: "Venga a trovare mio figlio malato di leucemia"

Ronaldo passa la vigila Natale tra i bimbi in ospedale Ansa 1 di 3 Ansa 2 di 3 Ansa 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Vigilia di Natale tra i piccoli pazienti dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus, con la fidanzata Georgina, hanno regalato un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica. leggi tutto

E' una lettera dolce e straziante allo stesso tempo quella inviata ai giornali locali dalla madre di Gabriel, un bambino di 10 anni, ricoverato al Papa Giovanni per combattere una terribile malattia: la leucemia. E il piccolo, tifoso della Juventus, vorrebbe poter incontrare il suo grande campione, Cristiano Ronaldo.



"Buongiorno, sono la mamma di Gabriel, un bel bambino di dieci anni che purtroppo dallo scorso venti giugno è ricoverato al Papa Giovanni per giocare la partita più difficile, quella della vita. Il suo avversario si chiama leucemia meloide acuta. In questi giorni si è sottoposto all’ultimo ciclo di chemioterapie. Speriamo che si risolva tutto per il meglio e che tra qualche giorno possa tornare a casa. In ogni caso poi dovrà fare tutti i controlli del caso per diversi anni. Gabriel avrebbe un desiderio: essendo tifoso della Juventus gli piacerebbe ricevere la visita di Cristiano Ronaldo o di qualche altro giocatore bianconero, visto che il 26 sono qui a Bergamo per giocare contro l’Atalanta. So che non è facile, ma per lui sarebbe il regalo di Natale più bello".



Ronaldo ha già dimostrato di avere un cuore d'oro non rifiutando mai selfie, autografi e visite proprio ai piccoli tifosi con problemi di salute. Forse, leggendo questo appello, potrebbe decidere non di scendere in campo mercoledì ma di fare un salto all'ospedale e coronare il sogno del piccolo Gabriel.