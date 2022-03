Bambino ucciso a Milano, ergastolo al padre annullato in Appello

La morte di Mehmed, il bimbo di due anni e mezzo ucciso a Milano nel 2019, secondo la corte d'Assise d'Appello del capoluogo lombardo non fu omicidio.

I giudici di secondo grado hanno infatti riqualificato il reato di omicidio volontario in quello di maltrattamenti pluriggravati anche dalla morte della vittima (escludendo la tortura), e annullato l'ergastolo inflitto in primo grado al padre del piccolo, il 26enne Alija Hrustic. L'uomo è stato anche assolto dai maltrattamenti aggravati verso la moglie "perché il fatto non sussiste".