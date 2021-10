Bambino di 11 anni in bici muore travolto da autocisterna nel Pavese

ansa

Un bambino di 11 anni è a Voghera, nel Pavese, travolto da un'autocisterna mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in sella alla sua bicicletta. Il ragazzino, assieme al fratello 13enne, si stava recando a un impianto quando è stato investito dal mezzo pesante, che a quanto pare stava svoltando, per cause ancora in corso di accertamento.