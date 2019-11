Assunzioni in Regione, Appello conferma condanna a Roberto Maroni

L'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, è stato condannato a un anno in appello (stessa condanna in primo grado) a Milano nel processo con al centro presunte pressioni per favorire due sue ex collaboratrici che lavoravano con lui quando era ministro dell'Interno. L'ex presidente della Lombardia, che figura tra i 4 imputati, in primo grado era stato condannato a 1 anno (pena sospesa) e solo per uno dei due capi di imputazione contestati.