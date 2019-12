Assalto in banca, rapinatori augurano "buon Natale" dopo il colpo

Dopo aver rapinato la filiale del Banco Bpm di Marudo, nel Lodigiano, tenendo in ostaggio per un'ora un impiegato e tre clienti, tre banditi hanno augurato a tutti "buon Natale" prima di fuggire con il bottino. L'episodio, risalente a venerdì, è stato reso noto dai carabinieri solo nelle ultime ore per esigenze investigative: i militari hanno acquisito le immagini di diversi circuiti di videosorveglianza pubblici e privati della zona.