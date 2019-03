Arresto Sallusti per diffamazione, Corte Strasburgo condanna Italia

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per la vicenda dell'arresto di Alessandro Sallusti. Secondo i giudici europei, il nostro Paese ha violato il diritto alla libertà d'espressione di Sallusti con una condanna "manifestamente sproporzionata" per il reato di diffamazione relativo a due articoli pubblicati nel 2007 su Libero, di cui era all'epoca direttore. La Corte ha riconosciuto a Sallusti 12mila euro per danni morali.